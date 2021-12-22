Долар на міжбанку відіграв учорашні втрати

На українському міжбанківському валютному ринку 22 грудня фіксувалася перевага попиту на іноземну валюту. Це відбилося в котируваннях, які в останню годину сесії становили 27 гривень 27–29 копійок за долар (дані Finance.ua), що на 8,5 копійки більше за рівень закриття торгів 21 грудня.

«Головними мотиваторами для всіх клієнтів міжбанку будуть наближення завершення року, короткий робочий різдвяний тиждень у США та країнах ЄС, початок надходжень основних сум відшкодувань ПДВ експортерам та розрахунки інвесторів із вчорашнього аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП», – писали зранку фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 23 грудня курс 27 гривень 25 копійок за долар, що на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.