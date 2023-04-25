ГУР звітує про евакуацію громадян України, Грузії та Перу з Судану

Україна вивезла з Судану понад 100 своїх та іноземних громадян, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони 25 квітня.

Операцію евакуації з Хартуму провели спільно з Офісом президента та Міністерством закордонних справ.

«За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу», – йдеться в повідомленні.

Загалом йдеться про 138 людей, серед них 35 жінок і 12 дітей. Зараз евакуйовані перебувають у Єгипті. Українські громадяни отримали візову та документарну підтримку і чекають на повернення додому, додає розвідка.

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Напередодні Міністерство закордонних справ повідомило, що працює над евакуацією українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, станом на 21 квітня через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 – поранені. Низка країн евакуювали своїх дипломатів із Судану.