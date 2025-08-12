Українські військові заявили про знищення російського радара ТРЛК-10 «Скала-М» у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення російського радара ТРЛК-10 «Скала-М»в анексованому Криму.



«У ніч із 9 на 10 серпня підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ було знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» у населеному пункті Абрикосівка, тимчасово окупована територія АР Крим», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі Сил спецоперацій.





ТРЛК-10 «Скала-М» призначений для контролю повітряного руху в небі. Радіус дії радару до 350 км. Як зазначили військові, його знищення суттєво послабить застосування силами РФ військової авіації.



Вранці 10 серпня Міноборони РФ заявляло про атаку безпілотників на окупований Крим. За твердженнями відомства, система ППО за ніч збила 15 дронів над півостровом. У мережі повідомляли про вибухи у місті Саки.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в окупованому Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.