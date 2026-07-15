Єврокомісія оголосила про drone deal з Україною й виділяє ще мільярд євро на безпілотники

Єврокомісія укладає з Україною так звану дронову угоду для поглиблення співпраці в галузі безпілотних технології та протидії їм. Також перераховує Україні ще мільярд євро на розвиток її дронових спроможностей із 90-мільярдної позики ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода 15 липня.

«Європі є чого вчитися в України. Вашої винахідливості у сфері оборонної промисловості. Того, як швидко інновації переходять із поля бою у виробництво… У багатьох аспектах Україна вже перестала бути лише споживачем безпеки й стала її постачальником для Європи. А отже, що нам потрібен новий формат співпраці», – заявила про нього в Києві очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Топпосадовиця нагадала, що бойовий досвід України оцінили на Близькому Сході й у Європі – з кількома країнами регіонів Київ уже підписав відповідні угоди.





«Ваші знання щодо використання дронів і систем протидії дронам є справді унікальними. Від технологій і виробництва безпілотників до логістичних ланцюгів… І, що не менш важливо – до практичного досвіду використання радарів, наземних станцій та сенсорів…. У Європі вже є потужний технологічний та промисловий потенціал. У нас є безпечні виробничі майданчики, які можуть забезпечити масштабування виробництва. Але ми не маємо того бойового досвіду й практичної експертизи», – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії наголосила на необхідності об’єднання сильних сторін України і ЄС і налагодження спільного виробництва:

«Ця угода поєднає українську винахідливість із промисловим масштабом Європи».

Передбачається запуск спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними до кінця 2026 року, а також початок роботи над спільним виробництвом протибалістичних ракет до 2028-го, наряду з ширшою підтримкою оборонного виробництва, йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

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Фінансувати це планують із 90-мільярдного кредиту для України. Планується витратити до 10 мільярдів євро.

«Очікується, що додаткове фінансування за рахунок національних інвестицій, кредитів у межах інструменту SAFE, грантів, пов’язаних із EDIP (Європейською програмою розвитку оборонної промисловості), а також приватного капіталу допоможе наростити виробничі потужності, створити стратегічні запаси та зміцнити довгострокову промислову співпрацю між ЄС та Україною», – повідомили в Єврокомісії.

Днями стало відомо, що Євросоюз передасть Києву ще один транш із 90-мільярдного кредиту Україні. Він буде спрямований на оборонні потреби.

Раніше Зеленський повідомляв, що на 18 червня 27 країн беруть участь у форматі Drone Deal, який пропонує Україна. Ще одну, з Естонією, Київ уклав на саміті НАТО в Анкарі.