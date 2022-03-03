Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Європейська рада питає думки Єврокомісії щодо надання Україні членства в ЄС

Будівля Європейської комісії, підсвічена кольорами українського прапору, 24 лютого 2022 року

Європейська рада звернулася до Європейської комісії щодо її позиції про надання Україні членства в Євросоюзі – цю інформацію підтвердив редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

За його даними, наразі невідомо, скільки часу займе ця процедура, але рішення щодо надання Україні статусу кандидата повинні підтримати всі 27 країн-членів Євросоюзу.

Читайте також: Грузія услід за Україною планує «негайно подати заявку» на вступ до ЄС

«Зараз немає ознак одностайності (серед членів блоку – ред.) щодо надання Україні статусу кандидата. Міністри закордонних справ ЄС однозначно говоритимуть про це, коли зустрінеться завтра, і лідери ЄС, ймовірно, теж торкнуться цього, коли зустрінуться в Брюсселі наступного тижня», – повідомив він.

Європейський парламент 1 березня підтримав резолюцію, якою рекомендував інституціям Європейського союзу надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Раніше 1 березня голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ця інституція визнає європейську перспективу України.

Україна стає членом Євросоюзу? (відео)
Embed
Україна стає членом Євросоюзу? (відео)

No media source currently available

0:00 0:06:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG