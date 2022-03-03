Європейська рада питає думки Єврокомісії щодо надання Україні членства в ЄС

Європейська рада звернулася до Європейської комісії щодо її позиції про надання Україні членства в Євросоюзі – цю інформацію підтвердив редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

За його даними, наразі невідомо, скільки часу займе ця процедура, але рішення щодо надання Україні статусу кандидата повинні підтримати всі 27 країн-членів Євросоюзу.

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«Зараз немає ознак одностайності (серед членів блоку – ред.) щодо надання Україні статусу кандидата. Міністри закордонних справ ЄС однозначно говоритимуть про це, коли зустрінеться завтра, і лідери ЄС, ймовірно, теж торкнуться цього, коли зустрінуться в Брюсселі наступного тижня», – повідомив він.

Європейський парламент 1 березня підтримав резолюцію, якою рекомендував інституціям Європейського союзу надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Раніше 1 березня голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ця інституція визнає європейську перспективу України.