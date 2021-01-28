300-річний вік і вивезення з Луганська поки не підтверджені – Мінкульт про даровану Лаврову ікону

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що інформація про 300-річний вік ікони, яку представник Сербії у президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, і про те, що вона була вивезена з Луганська, поки не підтверджена.

«В нас є попередня експертиза Національного художнього музею, яка відносить цю ікону до періоду початку XX ст. А питання, звідки саме вивезений цей артефакт, зараз вивчають правоохоронні органи в рамках відкритого кримінального провадження», – заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Вона додала, що МКІП не надавало свідоцтва на вивезення цієї культурної цінності за кордон, тому її володілець має надати документи, які підтверджують його право власності, або документ, який підтверджує, що він законно з території України вивіз цю ікону.

Чиновниця також повторила, що відомство готове направити до Боснії і Герцеговини фахівців для проведення «очної експертизи» артефакту.

«Потрібно встановити атрибуцію, чітко визначити іконописну школу, час виготовлення цієї ікони. Якщо боснійська сторона не готова передати в Україну для експертизи цю ікону, то тоді ми вимагаємо доступу українських фахівців на територію Боснії і Герцеговини», – додала Фоменко.

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26 січня під час зустрічі посла України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василя Кирилича з міністром закордонних справ БіГ Бісерою Туркович було домовлено, що Україна направить до Сараєва експертів для дослідження походження ікони.

Ікону святого Миколая представник Сербії у президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик подарував міністрові закордонних справ Росії Сергієві Лаврову 14 грудня 2020 року. Місцеві ЗМІ відразу повідомили, що на іконі є печатка, якою стверджується, що ікона належить до культурного скарбу України. Додик заявив, що він отримав її від однієї сербської сімʼї. Однак один з лідерів сербських добровольців, які воювали на Донбасі у складі проросійських бойовиків, згодом заявив, що він особисто привіз ікону з Луганська через Росію й Сербію.

Після того, як Україна привернула до цього міжнародну увагу, МЗС Росії повідомило, що передало ікону посольству Боснії і Герцеговини в Москві, яке, в свою чергу, під кінець грудня повернуло ікону Додикові назад до Боснії. Тоді ж, у другій половині грудня, Прокуратура Боснії і Герцеговини повідомляла, що почала перевірку в справі походження ікони. Україна також відкрила кримінальну справу за статтею про незаконне вивезення цієї ікони з України.