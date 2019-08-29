У Дніпрі відбулись жалобні заходи з нагоди 5-річчя Іловайської трагедії

У Дніпрі, на Алеї пам’яті, відбулись жалобні заходи з нагоди 5-річчя Іловайської трагедії.

У покладанні квітів до стел з іменами загиблих українських бійців взяли участь сотні людей – рідні та близькі вояків, їхні бойові побратими, представники силових структур, влада, громадськість. Пам’ять полеглих вшанували військовим салютом та хвилиною мовчання. Священики Православної церкви України відслужили панахиду.

Оксана Остроушко, вдова загиблого під Іловайськом солдата батальйону «Кривбас» Дениса Остроушка, розповідає: коли її чоловік пішов воювати, синові було півтора року. Тіло загиблого чоловіка шукали майже тиждень.

«Востаннє ми з ним розмовляли по телефону 28 серпня ввечері... Шукали ми його майже тиждень, знайшли 4 вересня в Запоріжжі. Ми спершу навіть не здогадувались, що відбувається в Іловайську. Він дуже оберігав нас», – сказала Оксана Остроушко.

Вдова загиблого під Іловайськом військовослужбовця Марина Ковальова розказує: про те, що вона очікує двійню, її чоловік дізнався 28 серпня, а через день – його не стало.

«Дуже важка історія: я свого чоловіка перепоховала майже через 11 місяців після Іловайська, вже в 15-му році. Ми його знайшли на Краснопільському цвинтарі – ідентифікували за ДНК дітей, діти на той момент уже народились», – сказала жінка.

За словами начальниці управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА Наталії Шуліки, з початку бойових дій на Донбасі загинули 593 уродженці Дніпропетровської області. На Краснопільському цвинтарі неідентифікованими залишаються 106 могил бійців, переважно загиблих в «Іловайському котлі».

«Щороку ми сподівались, що на державному рівні буде встановлений День пам’яті тих, хто загинув у тій війні. Сьогодні ми зібрались, щоб не тільки згадати тих, хто загинув в Іловайську, а й схилити голови за всіма загиблими», – сказала Наталія Шуліка.

Найзапекліші бої під Іловайськом, які називають «Іловайським котлом», відбулися в серпні 2014 року. Українські військові потрапили в оточення й зазнали численних втрат.