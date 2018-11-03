Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Листопад 2018, Київ 17:02
Новини | Міжнародні

Авіакатастрофа у Індонезії: під час пошукової операції загинув дайвер

Загиблий був добровольцем зі збірної Індонезії з дайвінгу

Дивитись коментарі

В Індонезії під час пошукової операції на місці падіння літака авіакомпанії Lion Air загинув водолаз. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника рятувальників.

Загиблому дайверу було 48 років. Він був добровольцем зі збірної Індонезії з дайвінгу. Подробиці загибелі не повідомляються.

Тіло загиблого передано родичам.

«Ймовірно, що усі 189 людей загинули» – влада Індонезії про авіакатастрофу – відео
Embed
«Ймовірно, що усі 189 людей загинули» – влада Індонезії про авіакатастрофу – відео

No media source currently available

0:00 0:00:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг. Громадян України не було на борту літака

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG