Авіакатастрофа у Індонезії: під час пошукової операції загинув дайвер

В Індонезії під час пошукової операції на місці падіння літака авіакомпанії Lion Air загинув водолаз. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника рятувальників.

Загиблому дайверу було 48 років. Він був добровольцем зі збірної Індонезії з дайвінгу. Подробиці загибелі не повідомляються.

Тіло загиблого передано родичам.

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг. Громадян України не було на борту літака