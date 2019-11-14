«Інтерпол виключив мене з червоного списку» – Мазур після повернення до України

Український ветеран, співробітник секретаріату омбудсмена Ігор Мазур 13 листопада повернувся в Україну, оскільки дізнався, що його прізвище Польща зняла з переліку осіб, яких розшукує Інтерпол. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Так звана червона картка на ім’я Мазура була видана за запитом Росії.

«Мої друзі повідомили мені, міжнародний Інтерпол забрав мене з червоного списку. Тобто що я можу спокійно проїхати через кордон. Мої рідні дуже переживали за мене у ці дні. Чого було чекати від Росії, яка не подала ще ніяких документів проти мене, але, можливо, вони привезуть купу якихось фальсифікацій, 50 томів, які мають потім розглядати п’ять років? Бо ці документи потрібно перекласти польською мовою, потім кожну сторінку перевіряти. Росія вміє сміттям завалити, яке невідомо, як збирає», – розповів Мазур у коментарі Радіо Свобода.

Врахувавши це, ветеран, за його словами, спробував перетнути кордон.

«Проїхав через польський кордон, мені поставили на виїзді штамп. Я їхав із друзями машиною. Спокійно перетнув і український кордон», – каже Мазур.

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Польські прикордонники затримали Ігоря Мазура 9 листопада, коли він разом із іншими українцями їхав до Варшави для участі в конференції. Причиною затримання одного з лідерів УНА-УНСО Мазура стало те, що Росія подала його у міжнародний розшук, звинувативши в участі у Чеченських війнах у 1994–2000 роках. Сам Мазур заперечує цю інформацію.

«Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час, але ми приїхали туди як журналісти, і я працював у прес-центрі «Вільний Кавказ», – наголосив Ігор Мазур 10 листопада у Любліні.

Польща, згідно з чинним законодавством, після інформації Інтерполу зобов’язана була затримати українця. Заявником була Росія. Спершу суд мав ухвалити рішення про тимчасовий арешт Ігоря Мазура, а згодом суд у Польщі мав вирішити, чи дозволяти екстрадицію, чи ні громадянина України. Остаточне рішення ухвалює міністр юстиції.

Однак Окружна прокуратура Любліна не просила про тимчасовий арешт Ігоря Мазура, а віддала його на поруки генерального консула України в Любліні. А 13 листопада польська сторона зняла Ігоря Мазура зі списку Інтерполу.