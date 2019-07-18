Інтерпол затримав у Литві фігуранта справи про забруднення російського нафтопровода «Дружба»

Інтерпол затримав у Литві одного з фігурантів справи про забруднення нафтопровода «Дружба» – колишнього діректора компаніх «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечка, повідомляють російські ЗМІ.

У травні 2019 року Самарський обласний суд заочно заарештував його і оголосив у розшук. За версією слідства, підприємець може бути причетний до закачування забрудненої нафти у трубопровід, через що було порушене постачання палива до восьми європейських країн.

У травні 2019 року стало відомо про затримання чотирьох підозрюваних у справі про забруднення нафти.​

Білорусь 25 квітня тимчасово припинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, Польщу і країни Балтії через неякісну російську нафту. «Білнафтохім» пообіцяв вимагати компенсацію від російської сторони. Попередньо білоруська сторона оцінює збитки в 100 мільйонів доларів. Згодом транзит зупинили також Польща і Україна.

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21 квітня російська компанія «Транснефть» визнала наявність джерела забруднення сировини на ділянці нафтопроводу «Дружба» Самара-Унеча.

«Укртранснафта» 25 квітня о 21:43 призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом «Мозир – Броди» через неналежну якість нафти, а 6 травня повідомила про надходження якісної нафти в нафтопровід «Дружба» для транспортування до країн Європейського союзу.

Білоруська державна нафтотранспортна компанія «Білнафтохім» 2 травня заявила, що постачання нафти нафтопроводом «Дружба» з Росії відновлене після тижневої зупинки, спричиненої забрудненням російської нафти.