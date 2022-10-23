В Ірані агенція з атомної енергії повідомила, що її сервер був зламаний з-за кордону

Організація з атомної енергії Ірану заявила, що сервер електронної пошти однієї з її дочірніх компаній був зламаний із іноземної країни, повідомили державні ЗМІ 23 жовтня.

Агенція повідомила, що хакери опублікували частину викраденої інформації в інтернеті. Це сталося через день після того, як іранська хакерська група Black Reward заявила в соціальних мережах, що зламала внутрішню систему електронної пошти іранської компанії з виробництва і розвитку ядерної енергії.

Група оголосила про підтримку протестів в Ірані, спричинених смертю 22-річної Махси Аміні, яку затримала і побила поліція моралі за спущений хіджаб. У повідомленні вказано, що оприлюднена інформація включала «управлінські та робочі графіки різних частин Бушерської електростанції», а також «контракти та угоди щодо розробок в атомній галузі з вітчизняними та іноземними партнерами».