Тегеран заперечує знищення США іранського безпілотника в Ормузькій протоці

Іран заперечує, що військовий корабель США знищив іранський безпілотник в стратегічній Ормузькій протоці після того, як той загрожував кораблю Військово-морських сил США.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 19 липня заявив, що Тегеран «не втратив жодного безпілотника ні в Ормузькій протоці, ні будь-де іще».

Раніше і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран «не має інформації про те, що втратив безпілотник».

Президент США Дональд Трамп 18 липня заявив, що корабель Військово-морських сил США знищив іранський безпілотник над Ормузькою протокою, який підлетів ближче ніж на тисячу метрів і проігнорував численні заклики відступити.

20 червня Іран повідомив про збиття американського безпілотника неподалік від Ормузької протоки. Після цього Трамп, як повідомляли американським ЗМІ, що був готовий віддати наказ про нанесення ударів по низці іранських військових об’єктів, однак в останню мить скасував своє рішення.

Рівень напруженості між США й Іраном значно зріс після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди з Іраном про ядерну зброю в кінці минулого року. Договір досі діє між Іраном з одного боку і Німеччиною, Францією, Великою Британією, Росією, КНР і Євросоюзом – з іншого. Тегеран заявив про намір збагачувати уран до рівня, забороненого угодою.