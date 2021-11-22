До Ірану прибув голова МАГАТЕ. Тегеран сподівається на «конструктивний» діалог щодо ядерної програми

Голова атомного агентства ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до Тегерана 22 листопада для зустрічей з іранськими високопосадовцями перед переговорамиу Відні, спрямованими на відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде цього ж дня заявив, що Тегеран сподівається, що візит керівника МАГАТЕ буде «конструктивним». Очікується, що Гроссі зустрінеться з міністром закордонних справ Хосейном Амір-Абдоллахіаном і Мохаммадом Есламі, головою Іранської організації з атомної енергії, який також є одним із віцепрезидентів Ірану.

«Ми сподіваємося, що візит Рафаеля Гроссі буде таким же конструктивним, як і попередні», – сказав Хатібзаде журналістам.

Востаннє Гроссі відвідував Тегеран у вересні, коли отримав дозвіл Ірану на доступ іноземних фахівців до обладнання для моніторингу іранських ядерних об’єктів.

Ядерна угода 2015 року мала на меті згорнути ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій. Сполучені Штати вийшли з угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, і відтоді Тегеран активізує свою ядерну програму, включно з розширенням запасів збагаченого урану.