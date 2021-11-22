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До Ірану прибув голова МАГАТЕ. Тегеран сподівається на «конструктивний» діалог щодо ядерної програми

Голова атомного агентства ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі

Голова атомного агентства ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до Тегерана 22 листопада для зустрічей з іранськими високопосадовцями перед переговорамиу Відні, спрямованими на відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде цього ж дня заявив, що Тегеран сподівається, що візит керівника МАГАТЕ буде «конструктивним». Очікується, що Гроссі зустрінеться з міністром закордонних справ Хосейном Амір-Абдоллахіаном і Мохаммадом Есламі, головою Іранської організації з атомної енергії, який також є одним із віцепрезидентів Ірану.

«Ми сподіваємося, що візит Рафаеля Гроссі буде таким же конструктивним, як і попередні», – сказав Хатібзаде журналістам.

Востаннє Гроссі відвідував Тегеран у вересні, коли отримав дозвіл Ірану на доступ іноземних фахівців до обладнання для моніторингу іранських ядерних об’єктів.

Ядерна угода 2015 року мала на меті згорнути ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій. Сполучені Штати вийшли з угоди в 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа, і відтоді Тегеран активізує свою ядерну програму, включно з розширенням запасів збагаченого урану.

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