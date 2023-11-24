В Ірані таємно стратили 21-річного учасника протестів

В Ірані таємно стратили учасника антиурядових мітингів 2022 року – 21-річного Мілада Зохреванда. Про це повідомляє Перська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на джерела. Правозахисна група Hengaw також повідомила, що їм надійшла інформація про страту.

Джерела Бі-Бі-Сі стверджують, що Зохреванда стратили 23 листопада на заході Ірану у вʼязниці міста Хамадан. Його звинуватили в тому, що він нібито вбив офіцера служби розвідки Корпусу вартових ісламської революції Алі Назарі під час акції протесту. Повідомляється, що Зохреванду відмовили в адвокаті. Влада Ірану про його страту офіційно не оголошувала. Джерела Бі-Бі-Сі також уточнюють, що тіло Зохреванда наразі не повернули родині.

Hengaw повідомляє, що Міладу Зохреванду відмовили в останній зустрічі з родиною. Правозахисники стверджують, що на якнайшвидшому виконанні вироку наполягав Корпус вартових ісламської революції.

Якщо інформація про загибель Зохреванда підтвердиться, він стане восьмим учасником торішніх мітингів, якого стратили.

У вересні 2022 року в Тегерані після затримання співробітниками поліції моралі за звинуваченням у неправильному носінні хіджаба померла іранська активістка Махса Аміні. Після затримання вона опинилася в лікарні, де померла. Її родичі вважають, що її забили до смерті в поліцейському відділку.

Смерть Аміні спровокувала тривалі масові протести в Ірані. За даними правозахисників, під час протестів та сутичок із поліцією загинули понад 500 людей. Поліція моралі тимчасово зупинила патрулювання, але в липні 2023 року перевірки носіння хіджабів відновилися.

За підрахунками Iran Human Rights, з початку цього року в Ірані виконано понад 200 смертних вироків, торік – 582. У тому числі смертні вироки оголошували учасникам цивільних протестів, які відбувалися після смерті Махси Аміні.