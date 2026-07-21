Іран заявив про удар по об’єкту Amazon у Бахрейні

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про знищення крилатими ракетами «центральної інфраструктури даних» американської компанії Amazon у Бахрейні рано вранці 21 липня.

Раніше Повітряно-космічні сили Ірану також заявили про «масштабні ракетні та безпілотні атаки» проти «системи протиповітряної оборони Patriot та радара збройних сил Сполучених Штатів у Мухарраку, а також системи Patriot у Ріффі, Бахрейн».

Крім того, КВІР заявив, що його атаки були спрямовані на об’єкти на авіабазі Ахмед Аль-Джабер та на ангар із американськими безпілотниками MQ-9 на авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті.

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КВІР заявив, що цілі були повністю знищені. Американські військові, Кувейт і Бахрейн наразі не прокоментували ситуацію. Збройні сили Бахрейну спершу оприлюднили заяву, в якій звинуватили Іран в ударах по цивільних і звітували про відбиття кількох атак, але згодом повідомлення зникло.

Центральне командування США увечері 20 липня за Центральним європейським часом звітувало про завершення чергової хвилі ударів по іранських військових об’єктах, щоб «послабити здатність Ірану продовжувати атакувати комерційні судна, що проходять через Ормузьку протоку».

Раніше цього тижня видання The Washington Post писало, що Сполучені Штати розглядають можливість розширити бойові дії проти Ірану. Плани масштабної операції, за даними джерел видання, обговорюються після того, як за останній тиждень від іранських ударів загинули четверо американських військових.







