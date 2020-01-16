Уряди 5 країн, що втратили громадян через збиття літака, вимагають від Ірану повного розслідування

Міністри закордонних справ п’яти країн, які втратили громадян внаслідок збиття Іраном українського літака, зібралися 16 січня в Лондоні й домовилися тиснути на Тегеран із вимогою проведення повного і всебічного розслідування того, що сталося.

Міністри з України, Швеції, Канади, Британії й Афганістану закликали до притягнення до відповідальності винних у трагедії.

Вони також хочуть, щоб Іран визнав свої зобов’язання перед сім’ями жертв катастрофи і виплатив їм компенсації.