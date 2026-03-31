Іранська ракета впала за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі – Сибіга

Частина іранської ракети з касетною бойовою частиною зранку 31 березня впала приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«На щастя, відвідувачі були всередині, і ніхто з них не постраждав. Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя. Важливо, щоб усі були об'єднані у захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок», – написав очільник українського зовнішньополітичного відомства, додавши, що «тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися».

Після початку військової операції США та Ізраїлю іранські військові регулярно обстрілюють територію як Ізраїлю, так і більшості своїх близькосхідних сусідів. Об’єктами нападу стають і промислові підприємства, зокрема нафтогазові, і цивільна інфраструктура, включно з готелями і житловими кварталами.