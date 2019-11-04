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04 листопада 2019, Київ 14:46
Новини | Міжнародні

Троє людей загинули, 12 – поранені після того, як іракські протестувальники атакували консульство Ірану

Іракські протестувальники біля консульства Ірану в Кербелі, 3 листопада 2019 року

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Троє іракських протестувальників загинули, ще 12 – поранені внаслідок сутичок із силами безпеки після того, як мітингувальники атакували іранське консульство в священному для шиїтів місті Кербелі 3 листопада на тлі протестів проти корупції й безробіття, а також проти втручання Ірану до іракських справ.

Про загиблих і постраждалих повідомляє 4 листопада незалежна Вища комісія Іраку з прав людини.

Агенція Associated Press з посиланням на очевидців повідомляла, що протестувальники скинули іранський прапор, замінивши його іракським.

На відео з місця події, знятому очевидцями, видно, як протестувальники кидають імовірно коктейлі Молотова у стіну консульства.

Реакції влади Ірану на ці події наразі немає.

Протести в Іраку, що почалися на початку жовтня, стали найбільш кривавими відтоді, як екстремістське угруповання «Ісламська держава» зазнало поразки в Іраку в 2017 році. Ці опозиційні виступи є першим великим викликом уряду Абдула Магді, який прийшов до влади майже рік тому.

В Іраку за час протестів загинуло вже 200 людей. Запроваджено комендантську годину – відео
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В Іраку за час протестів загинуло вже 200 людей. Запроваджено комендантську годину – відео

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Демонстранти протестують проти високого рівня безробіття, низького рівня державних послуг і широко розповсюдженої корупції в багатій нафтою країні.

Внаслідок спалахів насильства під час протестів загинули понад 250 людей.

Прем’єр-міністр Іраку 3 листопада звернувся до протестувальників із проханням допомогти відновити нормальне життя по всій країні і заявив, що заворушення коштують економіці «мільярдів доларів».

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