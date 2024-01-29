Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину в Стамбулі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на парафіян католицького храму в Стамбулі в неділю, 28 січня. Про це повідомляють світові інформагенції, посилаючись на заяву, опубліковану повʼязаним із угрупованням агентством Amaq.

У заяві «Ісламської держави» сказано, що його бойовики «атакували збіговисько християнських невірних під час їхньої багатобожної церемонії». Заява супроводжується фотографіями двох чоловіків зі зброєю, обличчя яких приховані масками. Вони були ідентифіковані як ті, хто стріляв у стамбульському храмі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що двоє зловмисників, заарештованих після нападу, є членами угруповання. Він уточнив, що після атаки в храмі поліція обшукала понад 30 місць у Стамбулі, де могли перебувати прихильники «Ісламської держави», і затримала 47 людей за підозрою у звʼязках із нападниками.

Напад на парафіян стамбульського католицького храму Санта-Марія стався у неділю, 28 січня, під час богослужіння. Двоє озброєних людей увійшли до храму і стали стріляти з вогнепальної зброї. В результаті один чоловік загинув. Нападників було затримано. Один із них є громадянином Таджикистану, другий – Росії.

У грудні 2023 року в Туреччині за підозрами в підготовці терактів у християнських храмах та синагогах було затримано понад 30 прихильників угруповання «Ісламська держава».