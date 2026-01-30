Армія оборони Ізраїлю підтверджує майже 70 000 загиблих у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що масштаби людських втрат у Секторі Гази сформувалися як у результаті бойових дій, так і через масові вбивства угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США) своїх опонентів та загибель палестинців від падіння дефектних ракет. Про це повідомляє DW.

ЦАХАЛ уперше підтвердив, що під час війни між ізраїльськими військами та палестинським радикальним угрупованням «Хамас» у Секторі Гази загинули близько 70 тисяч людей. Про це повідомили The Jerusalem Post та The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛ, близько 25 тисяч із цих людей були бойовиками «Хамасу». Ізраїльські військові також повідомили, що до перших місяців 2024 року близько 13% ракет, запущених бойовиками з Гази, мали технічні дефекти та впали в межах цієї території, що призвело до загибелі великої кількості палестинців.

За оцінками Армії оборони Ізраїлю, сили «Хамасу» також стратили багатьох палестинців, яких вони вважали політичними опонентами та звинувачували у співпраці з Ізраїлем. Армія оборони Ізраїлю зараз працює над точною оцінкою співвідношення смертей серед цивільного населення та бойовиків, а також кількості людей, убитих представниками «Хамасу».

За даними підконтрольного угрупованню «Хамас» міністерства охорони здоров’я Гази, кількість загиблих наразі становить 71 667 осіб, серед яких 450 були вбиті з моменту припинення вогню в жовтні 2025 року. Міністерство ідентифікувало понад 90% жертв, тіла яких були знайдені. Однак воно не повідомило, скільки бойовиків було серед загиблих, і чи включає статистика смерть палестинців від природних причин.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики «Хамасу» здійснили масштабний напад на Ізраїль. Бойовики здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили наймасовішу різанину мирного населення в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і перевезли їх до Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, інші загинули.

Ізраїль відповів оголошенням війни «Хамасу». Під час наземної операції та бомбардувань Сектора Гази близько 170 тисяч людей зазнали поранень (дані міністерства охорони здоров’я, контрольованого «Хамасом»).

У жовтні 2025 року ізраїльська влада та «Хамас» домовилися про припинення вогню згідно з мирним планом, розробленим адміністрацією президента США Дональда Трампа. США, Туреччина, Катар та Єгипет виступили гарантами виконання угод. Під час першого етапу бойовики «Хамасу» повернули всіх живих і загиблих ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських тюрем.

У середині січня Білий дім оголосив про початок другого етапу плану Трампа щодо припинення бойових дій у Секторі Гази. За цим планом, на другому етапі мають бути створені «Рада миру» та підзвітний їй Національний комітет, які візьмуть на себе управління регіоном доти, доки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти на себе це завдання.