Нетаньягу подав президенту Ізраїлю прохання про помилування

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав 30 листопада прохання про помилування президенту країни Іцхаку Герцогу. Отримання прохання підтвердили в канцелярії президента. Сам Нетаньягу у зв’язку з цим звернувся до нації.

Прем’єр-міністр перебуває під судом за звинуваченнями, висунутими проти нього ще у 2019 році за статтями про корупцію, шахрайство та зловживання повноваженнями. У центрі звинувачень, зокрема, отримання Нетаньяху подарунків, як стверджує слідство, в обхід закону. Коментатори наголошують, що Нетаньяху подав прохання про помилування до оголошення вироку, що є незвичайним. При цьому він не визнав провини.

У своїй заяві прем’єр зазначив, що сам він зацікавлений у тому, щоб довести судовий процес до виправдання, проте суспільні інтереси та прагнення до «примирення між частинами нації» вимагають того, щоб він виступив з ініціативою припинити процес, щоб «зменшити напруження» в суспільстві. Крім того, він зазначив, що судові процедури відвертають його увагу від виконання роботи як голови уряду. За його словами, тричі на тиждень він змушений приділяти час тому, щоб надавати свідчення.

У канцелярії президента заявили, що передадуть запит до міністерства юстиції для одержання думки фахівців, а потім юридичний радник президента розгляне питання та сформулює рекомендації.

Опозиційний лідер Яїр Лапід заявив, що Нетаньягу може бути помилуваний лише тоді, коли визнає провину, покається і піде з політичного життя.

На початку листопада президент США Дональд Трамп надіслав Іцхаку Герцогу листа, в якому закликав його «повністю помилувати» Нетаньягу. Трамп написав, що Нетаньягу «сміливо захищав Ізраїль перед сильними противниками» і що відвертати його увагу від керівництва країною невиправдано.

В Ізраїлі президент виконує переважно символічні функції, але один із конституційних законів наділяє його повноваженнями «милувати злочинців і пом’якшувати та замінювати їм покарання» – це поширюється і на тих, хто ще не засуджений.

Нетаньягу очолює уряд довше, ніж будь-хто в історії Ізраїлю. Попри розбіжності серед правих партій, представники яких входять до складу уряду, а також критику з різних сторін щодо незапобігання нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та про війну в Газі, він, як і раніше, залишається на чолі уряду.