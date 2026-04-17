Переговори з Ізраїлем тривають складно – президент Сирії

Сирійський лідер Ахмед аш-Шараа заявив в інтерв’ю турецькій агенції Anadolu, що переговори з Ізраїлем не зайшли в глухий кут, але суттєво ускладнені. За його словами, ключовою перешкодою залишається прагнення Ізраїлю зберігати військову присутність на сирійській території (ідеться насамперед про Голанські висоти, які Ізраїль розглядає як буферну зону для гарантування власної безпеки на рівнині – ред.)

Дамаск, за словами аш-Шараа, серйозно налаштований на досягнення угоди про безпеку заради регіональної стабільності.

Крім того, сирійський лідер закликав країни Близького Сходу активніше використовувати логістичні можливості Сирії на тлі кризи, спричиненої конфліктом США та Ірану.

«Сирія – це безпечний коридор та альтернативний маршрут для постачання енергоносіїв», – заявив аш-Шараа.

За його словами, вже зараз частина іракської нафти перенаправляється через сирійські порти, а географічне розташування країни дозволяє пов’язати постачання між Перською затокою, Туреччиною та Середземним морем.

Аш-Шараа окремо виділив стратегічний проєкт «Чотири моря», який має об'єднати логістику Каспійського, Середземного та Червоного морів, а також Перської затоки через території Азербайджану, Сирії та Туреччини.

За оцінкою аш-Шараа, реалізація проєкту дозволить знизити логістичні витрати та створити сталі альтернативні маршрути, включно з постачанням в обхід Ормузької протоки.

Ситуація у прикордонних із Ізраїлем районах Сирії загострилася в липні 2025 року. Армія оборони Ізраїлю 15 липня завдала ударів по сирійських військових у районі Ес-Сувейда. У заяві військових було сказано, що Ізраїль «відданий справі запобігання заподіянню шкоди друзам» у Сирії через «глибокий братерський союз з нашими друзькими співгромадянами в Ізраїлі» (ідеться про етнорелігійну групу, представники якої живуть як в Ізраїлі, так і в Сирії – ред.).

16 липня ізраїльські військові брали участь у сутичках на кордоні анексованих Ізраїлем Голанських висот та Сирії. Повідомляється, що десятки друзів намагаються прорватися на контрольовану Ізраїлем територію, одночасно сотні друзів, які живуть на Голанах, намагаються потрапити у зворотному напрямку, протестуючи проти дій сирійської влади.