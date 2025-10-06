Ізраїль вислав Ґрету Тунберґ і ще 170 активістів, які планували прорватися до Гази

Влада Ізраїлю депортувала шведську активістку Ґрету Тунберґ і ще 170 активістів, які в складі флотилії Global Sumud намагалися прорвати морську блокаду і дістатися до Сектора Гази.

Серед депортованих, крім Тунберґ, були громадяни західних країн, включно з Великою Британією, Італією, Францією, Німеччиною, США тощо, повідомило МІД Ізраїлю. Активістів відправили до Греції та Словаччини.

В ізраїльському МЗС депортованих назвали «провокаторами». У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що «всі законні права учасників цієї піар-акції були і будуть повністю дотримані». «Єдиний інцидент насильства був пов’язаний із провокатором… який вкусив співробітницю медичної служби в’язниці Кеціот», – ідеться в заяві МЗС.

Активісти, які прибули до Стамбула після депортації з Ізраїлю, заявили, що зазнали насильства, і до них «ставилися до них як до тварин».

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило AFP, що 138 активістів усе ще перебувають під вартою в Ізраїлі.

Флотилія Global Sumud, у складі якої Ґрета Тунберґ повторно вирушила до Гази після невдалої спроби зробити це в червні, складалася з понад 40 суден. На них до Гази вирушили понад 430 активістів, які заявляли, що мають намір надати гуманітарну допомогу.

На початку жовтня ізраїльські військові перехопили всі судна та затримали Ґрету Тунберґ та інших. Після цього шведська активістка скаржилася на жорстоке поводження. За її словами, їй бракувало їжі та води, а крім того, у неї з’явився висип через те, що її утримували в камері з клопами. Інші активісти розповіли, що бачили, як Тунберґ фотографували, нібито змушуючи її тримати якийсь прапор.