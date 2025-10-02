Ізраїль перехопив судна «Флотилії свободи» з Ґретою Тунберґ на борту

Ізраїль перехопив судна гуманітарної "Флотилії свободи" ("Сумуд"), на борту яких знаходилася шведська екоактивістка Грета Тунберг та інші активісти, які прямують до сектору Газа.



Як повідомляє Reuters, ізраїльські сили затримали близько 40 суден. Організатори заявили, що зв'язок із затриманими судами втрачено. Перед цим Тунберг попередила про спробу перехоплення суден і назвала дії Ізраїлю кричущим порушенням гуманітарного та морського права.



В ізраїльському МЗС раніше заявили, що до організації флотилії має відношення палестинське угруповання ХАМАС, визнане терористичним в Ізраїлі, США та Євросоюзі. За даними дипвідомства, пасажирів із затриманих суден переправлено до ізраїльського порту. "Грета та її друзі у безпеці та здорові", - підкреслили в міністерстві. Активістів планують депортувати до Європи.



Влада Ізраїлю вважає акцію провокацією. "Ізраїль, Італія, Греція та Єрусалимська латинська патріархія пропонували флотилії мирний спосіб доставки допомоги до Гази. Флотилія відмовилася, оскільки їх цікавить не допомога, а провокація", — повідомила ізраїльська влада.



