ISW: Шойгу перейшов від заяв про «активну оборону» до «стратегічної ініціативи»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу змінив свою риторику, говорячи про бойові дії в Україні – на це звернув увагу Інститут дослідження війни в звіті від 2 лютого.

Напередодні Шойгу заявив, що російські війська зберігають «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні – це формулювання «помітно відрізняється» від попередньої характеристики Шойгу російських операцій як «активної оборони».

ISW нагадує, що 16 січня президент Росії Володимир Путін заявив про «повний контроль ініціативи» російських військ в Україні. При цьому в попередні місяці Шойгу та Путін «постійно применшували локалізовані російські наступальні операції», характеризуючи їх як активну оборону.

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«Зміна риторики Путіна та Шойгу свідчить про те, що російська влада, можливо, набуває впевненості в здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Російська влада також може риторично позувати перед виборами президента Росії в березні 2024 року», – йдеться в звіті.

Інститут продовжує дотримуватися оцінки, що російські війська перехопили ініціативу на більшій частині українського театру воєнних дій, але не змогли цього зробити в точці протистояння в Херсонській області.

У грудні 2023 року ISW висловив думку, що Шойгу використовує термін «активна оборона», аби уникнути створення завищених очікувань щодо досягнень російської армії.