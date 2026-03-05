Італія допоможе засобами ППО країнам Перської затоки

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про намір своєї країни направити допомогу з протиповітряної оборони країнам Перської затоки для протидії іранським повітряним атакам.

Мелоні 5 березня заявила, що Італія, як і Велика Британія, Франція й Німеччина, «має намір надати допомогу країнам Перської затоки, особливо в сфері оборони, а саме протиповітряної оборони».

«Це не лише тому, що це дружні країни, але й перш за все тому, що в регіоні проживають десятки тисяч італійців, і там розміщені близько двох тисяч італійських військовослужбовців», – сказала вона.

Німеччина, Франція і Велика Британія оголосили, що братимуть участь лише в «оборонних» діях разом зі своїми союзниками в регіоні Перської затоки.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.