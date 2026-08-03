На сайті посольства Росії в Італії з'явилася заява про вибух у московському ресторані Balzi Rossi, ціллю якого журналісти називають головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Олександру Чайко.

Згідно з повідомленням посольства, нібито завдяки російському співробітнику служби безпеки «не постраждали шеф-кухар із Неаполя К. Альф'єрі та члени його команди».

«Київські терористи хотіли налякати італійців, які працюють у Росії, показати їм, що вони теж під прицілом і можуть будь-якої миті стати наступною жертвою мерзотників», – стверджується в заяві.

Віцепрем'єр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав цю версію «колосальною брехнею».

«Твердження, що напад на італійський ресторан у Москві було скоєно «для залякування італійців», – це колосальна брехня. Навіщо українцям залякувати італійців, якщо наша країна підтримує Київ?» – сказав Антоніо Таяні.

Твердження про причетність України до вибуху в Москві наразі виходять лише з боку РФ. У Києві ніяк не коментували цей інцидент.

1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві стався вибух, імовірною ціллю якого був головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко, загинули п'ятеро людей, понад 20 поранені.