Повітряно-космічні сили РФ очолив генерал, причетний до подій у Бучі в 2022 році – ЗМІ

Головнокомандувачем Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ призначений генерал-полковник Олександра Чайко, пише РБК з посиланням на джерело, обізнане з кадровим рішенням. Інформацію виданню підтвердило близьке до міністерства оборони Росії джерело. Про те, що Чайко вже розпочав виконання обов’язків, написав і близький до військового відомства блогер Fighterbomber.

До Чайка ПКС очолював Віктор Афзалов, який прийшов на зміну Сергію Суровікіну у 2023 році.

Олександр Чайко закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. За даними видання, з вересня 2019 року до червня 2021 року він командував російським угрупованням у Сирії, потім очолив Східний військовий округ. Брав участь у російському вторгненні в Україну. Безпосередньо з ПКС його кар’єра не пов’язана.

У березні 2026 року Чайко та інші російські військові опинилися під санкціями ЄС. У Євросоюзі заявили, що включені до списку санкцій високопоставлені військові несуть «відповідальність за різанину в Бучі, що відбулася в період з лютого до березня 2022 року», після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

В Україні Чайка звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни. За версією Служби безпеки України, генерал-полковник брав безпосередню участь у підготовці та вторгненні на територію північних регіонів України на початку війни у 2022 році. «Він керував діями підлеглих підрозділів при спробі захоплення Києва. Щоб уникнути вогневого ураження в ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садку в селищі Здвижівка Бучанського району. А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення воєнних злочинів у Київській області», – заявили у спецслужбі.

Крім того, українське слідство вважає, що Чайко на початку березня 2022 року віддав прямий наказ на застосування бойової авіації по житлових багатоповерхових будинках у Бородянці на Київщині. Внаслідок російських авіаударів, за даними Офісу генпрокурора України, зруйновані шість багатоповерхових будинків, загинули понад 30 людей.