«Шокером додавали, щоб була мотивація»: експолонений розповів про примус в’язнів до бійок у колонії РФ

Кулеметник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Іван Іванченко, який півтора року провів у російському полоні, розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про пережиті в ув’язнені знущання.

Іванченка утримували спершу на окупованій Луганщині, а – потім в російській колонії в Уфі. Там, за його словами, над полоненими щодня знущались:

«От у них немає настрою, вони можуть зайти, просто камеру вигнати, побити. Знаєте, вони себе вважають богами, що вони можуть з нами робити, що їм завгодно. Режим також, режим – це взагалі. Ти встаєш о 6 ранку, співаєш гімн, потім снідаєш, потім в тебе починається: то качаємося, то біжимо, то вони якісь конкурси веселі вигадують, то на корточках сидіти цілий день. Ти потім встаєш, в тебе ноги не стоять просто, знаєте, вони оніміли, ти просто падаєш».





Зокрема, розповів Іванченко, працівники російської колонії змушували військовополонених бити одне одного, а тих, хто не докладав достатніх зусиль, били шокером.

«Йому (працівнику колонії – ред.) сумно, він починає щось придумувати: пробийте один одному прес, лєща друг другу дайте. Покажіть кунг-фу, отаке. Була там «дай ляпаса» гра, хто сильніше кого вдарить. Слабо б’єш, їм не подобається, він, каже, підходьте до «кормушки», вони ще шокером додавали, щоб у вас мотивація була бить, каже. Мене саме найбільше лякає той факт, що їм це подобається. Вони кайфують, знаєте, от в їхньому голосі, в тоні чути, що от йому подобається, коли ти кричиш», – сказав військовий.

За його словами, в полоні він перебував у повній інформаційній ізоляції, заборонялося навіть вести календар та рахувати дні.

«Ти не мав показувати виду, що ти знаєш, який сьогодні день, тобто за це теж получиш. Просто хотіли, щоб ти заблукав взагалі. Загубився взагалі і не знав, який день, число, тобто, скільки ти тут», – каже Іванченко.

Піхотинця 80-ї ОДШБр Івана Іванченка російські військові взяли в полон на позиції в Кліщіївці на Донеччині. Він зазнав важких поранень від скиду дрона і залишився в бліндажі один, евакуювати його не змогли. Відтоді він вважався зниклим безвісти.

Дружина військового відмовилася вірити у те, що він загинув, і розпочала пошуки чоловіка.

Історію Івана та Аміни Іванченків дивіться у випуску Крим.Реалії: