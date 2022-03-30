На Ізюмському напрямку тривають активні бої – ОВА

На Ізюмському напрямку тривають активні бої, повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У цьому районі Збройні сили України за добу збили один винищувач і один безпілотник ворога», – написав він у телеграмі вранці 30 березня.

За даними Синєгубова, за минулу добу російські війська «постійно завдавали артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ на Харківщині, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів».

«Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град». ​Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв і постраждалих немає», – додав він.

За даними Штабу оборони, авіації РФ по місту Харків не спостерігали, але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які «розвідують» позиції підрозділів ЗСУ, ТРО і НГУ, вказав Синєгубов.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».