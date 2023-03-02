В Ізюмському районі на російській міні підірвався автомобіль, загинули чотири людини – ДСНС

Четверо чоловіків загинули внаслідок підриву автомобіля, в якому вони їхали, на російській міні в Ізюмському районі на Харківщині, повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, це сталося, за попередніми даними, в ніч з 28 лютого на 1 березня.

«У лісі біля села Співаківка на ворожій міні підірвався автомобіль, в якому перебували четверо чоловіків. В результаті вибуху всі вони загинули. Остаточні обставини трагедії з’ясовує Національна поліція України», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що на деокупованих територіях і там, де йшли інтенсивні бойові дії, зберігається висока мінна небезпека.

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.