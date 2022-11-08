У деокупованому Ізюмі виявили «секретні документи» РФ про русифікацію української освіти – Офіс генпрокурора

У деокупованому Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили «секретні документи» армії РФ про русифікацію освіти на українських територіях, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів наголошено, що «Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области». Також серед планів було запрошення до регіону викладачів із Росії – особливий акцент мав бути на «историках и литераторах» з метою запровадження «патриотического воспитания», – зазначають в Офісі генпрокурора.

Окупаційна «влада» також планувала відправляти частину дітей до окупованого Криму та російського Бєлгорода.

«Під прикриттям «турботи та відпочинку» планувалася російська пропаганда для дітей», – зазначають в Офісі генпрокурора.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.