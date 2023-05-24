Японія не має планів щодо вступу до НАТО – Кісіда

Японія не має планів щодо вступу до НАТО, проте відкриття офісу альянсу в Токіо обговорюється, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на засіданні уряду, передає Reuters.

За словами премʼєр-міністра, у нього немає даних, чи ухвалене рішення про відкриття офісу НАТО в Японії. Кісіда зазначив, що Японія не планує вступати в альянс як постійний або асоційований член.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі у травні заявив про плани відкрити в Токіо представництво НАТО – перший в Азії офіс альянсу. Хаясі наголосив, що військове вторгнення Росії в Україну відбивається на стабільності у всьому світі. На його думку, Японія має зміцнювати безпеку свого регіону. Хаясі заявив, що хоч країна і не входить до НАТО, відкриття офісу свідчитиме про тісну співпрацю сторін.

Генеральний директор НАТО Єнс Столтенберґ підтвердив факт переговорів. Він назвав Японію близьким та важливим партнером Північноатлантичного альянсу.

До НАТО входять держави, які розташовані в басейні північної частини Атлантичного океану як із боку Європи, так і з боку північноамериканського континенту. Японія, розташована в Тихому океані, не має права вступати до НАТО через своє географічне положення.

При цьому НАТО має кілька бюро звʼязку в країнах, що не входять до альянсу, таких як Швеція, Швейцарія, Австрія та Україна. Вони розвивають двосторонні звʼязки між НАТО та цими країнами, надають їхнім військовим відомствам інформаційну та консультативну підтримку.