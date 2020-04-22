У Хорватії влада й національні меншини разом відзначили річницю звільнення концтабору Ясеновац

Президент Хорватії Зоран Міланович, голова уряду Андрей Пленкович й спікер парламенту Ґордан Яндрокович разом поклали вінок до памʼятника жертвам концтабору Ясеновац в Другій світовій війні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У жалобній церемонії взяли участь й голова Спілки євреїв Оґнєн Краус, лідер сербів Мілорад Пуповац й очільник ромської спільноти в країні Велько Кайтазі.

У минулому день звільнення концтабору через політичні розбіжності окремо відзначали представники уряду, окремо глава держави, окремо колишні антифашисти, окремо нацменшини.

Ясеновац розташований на 100 кілометрів східніше Загреба. У цьому селищі на річці Саві маріонетковий хорватський уряд Анте Павелича влаштував концтабір для сербів, євреїв, ромів й хорватів-антифашистів. У ньому в 1941-1945 роках замордували 90-100 тисяч осіб.

Премʼєр-міністр Пленкович заявив, що влада не поділяє думок ультраправих сил, котрі не визнають, що в Ясеновці були скоєні злочини та що ревізія минулого не є ідеологією демократичної Хорватії.

Президент Міланович сказав, що він як політичний діяч завжди докладав зусиль, щоби Хорватія засуджувала скоєні профашистським режимом злочинами так званої Незалежної Держави Хорватії, яка існувала в 1941-45 роках під егідою гітлерівського Третього рейху.

Сербські урядовці й деякі історики стверджують, що в Ясеновці ліквідували щонайменше 700 тисяч сербів.