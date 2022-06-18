Джонсон: Україна може і повинна приймати Євробачення-2023

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 18 червня заявив, що Україна може і повинна приймати «Євробачення» 2023 року. Він сказав про це після того, як організатори музичного конкурсу заявили, що хочуть провести його у Британії через масштабну війну, яку Росія почала в Україні.

«Звичайно, я б хотів, щоб конкурс відбувся в цій країні, але факт у тому, що вони перемогли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть його провести, і я вважаю, що вони повинні його провести», – сказав Джонсон журналістам, повернувшись до Британії після візиту до Києва.

«Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього, – додав він. – Ще є рік, до початку пісенного конкурсу «Євробачення» все буде добре, і я сподіваюся, що українці його отримають».

Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.

17 червня Європейська мовна спілка заявила, що «з огляду на поточні обставини» Україна не зможе прийняти «Євробачення-2023», пісенний конкурс пропонують провести у Великий Британії.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у відповідь заявив, що «Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів».

За його словами, Київ вимагатиме змінити це рішення, бо проведення «Євробачення-2023» в Україні є «потужним сигналом для всього світу, що він підтримує Україну зараз».