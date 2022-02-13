Поліція почала розслідування за фактом нападу на знімальну групу УП у Дніпрі

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом нападу на знімальну групу видання «Українська правда» в аеропорту Дніпра, повідомила пресслужба національної поліції.

«За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильство щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)», – ідеться в повідомленні.

Співробітники поліції збирають інформацію про обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Видання «Українська правда» у неділю 13 лютого заявило, що невідомі скоїли напад на знімальну групу під час зйомок в аеропорту Дніпра.

За інформацією видання, відеооператор Ярослав Бондаренко виконував редакційне завдання у неділю 13 лютого, коли до нього підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли оператор відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив його назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті. У цей час інший невідомий заламував руки водію УП.