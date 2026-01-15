Кабмін закрив дисциплінарне провадження щодо звільненого голови Держлікслужби

Кабінет міністрів розпорядився закрити дисциплінарне провадження щодо колишнього голови Держлікслужби Романа Ісаєнка.

«Закрити дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ісаєнка Романа Миколайовича», – йдеться в розпорядженні.

Про підсумки провадження Кабмін не повідомляє.

7 січня уряд звільнив Ісаєнка з посади голови Держлікслужби «у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2025 році». Виконання обов’язків очільника служби тимчасово поклали на Володимира Короленка.

У грудні Кабінет міністрів відсторонив Романа Ісаєнка з посади голови Держлікслужби на час дисциплінарного провадження.