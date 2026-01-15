Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Кабмін закрив дисциплінарне провадження щодо звільненого голови Держлікслужби

Про підсумки провадження Кабмін не повідомляє
Про підсумки провадження Кабмін не повідомляє

Кабінет міністрів розпорядився закрити дисциплінарне провадження щодо колишнього голови Держлікслужби Романа Ісаєнка.

«Закрити дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ісаєнка Романа Миколайовича», – йдеться в розпорядженні.

Про підсумки провадження Кабмін не повідомляє.

7 січня уряд звільнив Ісаєнка з посади голови Держлікслужби «у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2025 році». Виконання обов’язків очільника служби тимчасово поклали на Володимира Короленка.

У грудні Кабінет міністрів відсторонив Романа Ісаєнка з посади голови Держлікслужби на час дисциплінарного провадження.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG