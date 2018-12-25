Напад на урядову будівлю в Кабулі: кількість загиблих зросла до 43

До 43 зросла кількість жертв нападу на урядову будівлю в столиці Афганістану, Кабулі, що стався 24 грудня.

За даними медиків, ще 25 людей були поранені.

Понад 350 людей, які перебували в будівлі, де розташовані міністерство працевлаштування і кілька інших державних установ, були звільнені силами безпеки після 8-годинної операції.

Речник міністерства внутрішніх справ Насрат Рахімі повідомив, що троє нападників були вбиті силами безпеки, а четвертий загинув, підірвавшись в автомобілі.

Відповідальності за напад на себе поки що ніхто не взяв, раніше схожі напади скоювали представники екстремістських угруповань «Талібан» й «Ісламська держава». Речник талібів Забіулла Муджахід заявив агенції AFP, що його угруповання не причетне до цього нападу.

Напад почався вдень 24 грудня, коли біля входу в будівлю вибухнув автомобіль.

Нинішній напад став 22-им у Кабулі від початку року. Внаслідок усіх цих нападів у столиці Афганістану загинули понад 500 людей, більше ніж тисяча постраждали.

20 грудня представник США офіційно заявив про наміри американського президента Дональда Трампа вивести в недалекому майбутньому з Афганістану не менше ніж п’ять тисяч військовослужбовців. Ця новина надійшла на наступний день після заяви Трампа про намір вивести дві тисячі військових із Сирії.