Критики Кадирова назвали фейком повідомлення про його появу в Україні

Провладні російські телеграм-канали опублікували двохвилинне відео з військової наради, що проходить у підвальному приміщенні, в якому бере участь голова регіону РФ Чечні Рамзан Кадиров. Стверджується, що запис зроблено на території України – за кілька кілометрів від Києва. Критики Кадирова називають цю інформацію черговим піаром на темі війни.

«Поряд із Рамзаном Кадировим можна помітити Данила Мартинова, помічника голови Чечні і керівника його силового блоку. Згідно з наявною інформацією, Мартинов перебуває в Україні останні два тижні», – повідомляє телеграм-канал, що опублікував відео.

На запису військовослужбовці у повній амуніції звітують про перебіг бойових дій. У ході діалогу з’ясовується, що вони нібито відвідали територію за сім кілометрів від Києва.

Відео зняте в темному підвальному приміщенні. Сам Кадиров, який зазвичай активно висвітлює бойові дії чеченських підрозділів в Україні, запис ніяк не коментує, не підтверджуючи і не спростовуючи свою присутність в Україні. При цьому відео опублікував і державний телеканал ЧДТРК «Грозний».

Рамзан Кадиров від початку війни в Україні «робить на ній найпотужніший піар», заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії член Ради правозахисного центру «Меморіал», керівник програми «Гарячі точки» Олег Орлов.

«При цьому підрозділ Росгвардії з Чечні не є найбільш ударним чи сильним угрупованням, але він подає це надзвичайно активно – як чи не основну силу російських військ. Присутність Кадирова в Україні є елементом цієї піар-компанії. Звичайно, вона незаконна. Але вона не більш незаконна, ніж уся ця війна від початку до кінця», – заявив правозахисник.

Є інформація, що вчора до Чечні з України прибула партія кадирівців – батальйони «Південь» і «Північ», а відбула нова партія – полк Ахмата Кадирова, співробітники ППС і деякі найманці, повідомили Кавказ.Реалії в опозиційному владі Чечні русі 1ADAT.

«Ми обробляємо інформацію, яка надходить до нас, і вважаємо, що Кадиров не перебуває в Україні, а лише зняв черговий дешевий ролик із кадирівцями, які прибули назад до Чечні з України. Він перебуває в закритому приміщенні і не показує, як вони знищують український народ, немає жодних розпізнавальних точок на місцевості», – пояснили у русі.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.

12 березня президент Зеленський вперше назвав втрати Збройних сил України у війні з Росією. За його словами, починаючи з 24 лютого, загинули орієнтовно 1300 українських військових.