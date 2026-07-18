Росія вдарила по пасажирському поїзду на Запоріжжі – Калашник

Сили РФ завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду у Запорізькій області, розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у телеграмі.

Міністр каже, що завдяки роботі моніторингової групи, професійним діям залізничників та своєчасному реагуванню всі пасажири й працівники були оперативно переведені у безпечне місце.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

«Росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи. Але українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи безперервне сполучення та виконуючи свою критично важливу місію навіть в умовах постійних атак. Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту спільно з Міністерством оборони та «Укрзалізницею» постійно працює над нарощенням стійкості залізничних перевезень навіть під час таких складних умов», – зазначив міністр.

Російські військові регулярно атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Також війська РФ атакують залізничну інфраструктуру.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



