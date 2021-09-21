Канада: партія Трюдо втретє перемагає на парламентських виборах

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здобув третій термін на посаді після того, як його Ліберальна партія отримала більшість місць на парламентських виборах. Водночас ця політична сила не змогла повернути собі більшість у законодавчих органах.

Проміжні результати показують, що ліберали отримали 156 місць під час голосування 20 вересня – менше 170 місць, необхідних для більшості, яку Трюдо сподівався отримати після призначення дострокових виборів.

Склад Палати громад мало зміниться у порівнянні зі складом, який з’явився після виборів 2019 року, при цьому консерватори утримують свій основний статус опозиції зі 122 мандатами.

49-річний Трюдо наразі очолює уряд з меншістю місць за його партією, якій доводиться спиратися на підтримку інших політичних сил в ухваленні рішень.

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Політик, який перебуває при владі з 2015 року, заявив, що має однозначний мандат для продовження роботи над відновленням, хоча визнав, що канадці не хочуть думати про політику чи вибори.

Минулого місяця Трюдо призначив вибори, сподіваючись скористатися своєю боротьбою з пандемією коронавірусу та успішним впровадженням вакцинації.

Уряд Трюдо витратив сотні мільярдів доларів на підтримку економіки і під час виборчої кампанії стверджував, що підхід консерваторів, який критично ставився до карантинів та обов’язкової вакцинації, був би небезпечним.

Водночас голову уряду критикували за те, що він не обґрунтував належно проведення виборів, і опозиційні партії отримали більшу підтримку, ніж очікувалося.