Катування затриманих у Кагарлику: двох експоліцейських засудили до 11 років ув’язнення – ОГП

Обухівський районний суд визнав двох колишніх поліцейських Кагарлицького відділення поліції винними в знущаннях, повідомив Офіс генерального прокурора 24 травня.

Суд визнав їх винними в катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні.

«За принципової позиції прокурора суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав правоохоронців винними, зокрема, в тортурах та зґвалтуванні жінок у травні 2020 року. Слідство виявило низку інших випадків катувань у цьому відділку.

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«Керівник відділення знав про існування такої практики, проте не вживав заходів до припинення незаконних дій підлеглих та не повідомив до компетентних органів про ці злочини», – додали в Офісі.

Справа про знущання поліцейських із затриманої в Кагарлику в 2020 році спричинила суспільний резонанс в Україні та стала ще одним аргументом критики на адресу тодішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ.

У грудні 2020 року Державне бюро розслідувань вручило п’ятьом поліцейським обвинувальні акти в справі про катування та зґвалтування в Кагарлику Київської області.