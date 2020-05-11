У Казахстані визнали форсмажором надзвичайний стан через COVID-19. Це має допомогти уникнути банкрутств

У Казахстані режим надзвичайного стану, запроваджений через епідемію коронавірусної інфекції, буде визнаний форсмажором у разі звернення до суду підприємців, заявив 11 травня президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

«З метою недопущення тиску з боку недобросовісних кредиторів доручаю призупинити порушення процедури банкрутства щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців до 1 жовтня поточного року», – розпорядився глава Казахстану.

Режим надзвичайного стану в Казахстані був запроваджений 16 березня через пандемію COVID-19. 11 травня він завершився, але на території країни зберігається карантинний режим, обмеження влада обіцяє поступово знімати в разі досягнення приросту захворюваності COVID-19 не більш як на 7% упродовж тижня.

За офіційними даними, в Казахстані підтверджено 5138 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 31 летальний випадок. 1941 людина одужала.