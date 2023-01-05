Ексміністра оборони Казахстану звинувачують у перевищенні влади

Ексміністр оборони Казахстану Мурат Бектанов під час січневих протестів 2022 року віддавав незаконні накази та залишив без захисту військові стратегічні обʼєкти, повідомив генпрокурор Берік Асилов під час доповіді про розслідування заворушень у казахстанських містах у січні 2022 року. Тоді загинули понад 200 людей.

Бектанов перебуває у СІЗО за звинуваченням у перевищенні влади у бойовій ситуації.

Крім того, за словами Асилова, співробітники правоохоронних органів почали стріляти по протестувальниках до наказу президента Касим-Жомарта Токаєва про застосування зброї. Вперше використання бойової зброї було зафіксоване 5 січня під час відбиття атаки на резиденцію Токаєва, а наказ про застосування зброї вийшов 7 січня.

Окрім цього, за словами Асилова, весь 2021 рік потай тривала підготовка виконавців для радикальних заходів. Конкретні деталі генпрокурор відмовився розкривати, пославшись на утаємничені матеріали кримінальної справи.

За інформацією Генпрокуратури, серед загиблих під час протестів 67 людей підозрюються у нападах, 142 загиблих слідство вважає порушниками режимів надзвичайного стану та антитерористичної операції.

Заворушення у містах Казахстану почалися після підвищення цін на пальне. Згодом вони переросли в антиурядові протести. В Алмати озброєні люди захопили та підпалили будівлі акімату та резиденції глави держави. Токаєв оголосив у країні надзвичайний стан, Казахстан на короткий час були введені іноземні, зокрема російські, військові.

Хто саме стояв за заворушеннями, як і раніше, неясно. Токаєв звинуватив в організації неназвані зарубіжні сили. За звинуваченням у причетності до заворушень було заарештовано кількох високопосадовців, у тому числі тих, хто входив до оточення колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 20 грудня минулого року опублікувала заяву, в якій зазначила, що влада Казахстану провела одностороннє розслідування січневих подій, а сім'ї вбитих і сотні людей, які були поранені або зазнали тортур, так і не дочекалися правосуддя. Влада Казахстану не погодилася з такою оцінкою.