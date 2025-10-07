Керівника апарату КМДА відсторонили від посади в справі про поїздки за кордон

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід щодо керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – про це повідомляє Київська міська прокуратура 7 жовтня.

За повідомленням, суд відправив посадовця під цілодобовий домашній арешт і відсторонив його від посади.

«Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади – до 28.11.2025 року», – додає прокуратура.

Відомство уточнює, що посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024. Його дії кваліфікували за статтями про підроблення документів, використання завідомо підробленого документа та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.





Апарат КМДА очолює Дмитро Загуменний. Його адвокат Юрій Радзієвський напередодні повідомив про запобіжний захід і заявив, що вручена підозра «не витримує критики».

Зокрема, Радзієвський вказав на те, що факт підробки документів «у невстановлений час і у невстановленому місці» за змовою з «невстановленими особами і невстановленим способом» дуже важко спростувати, адже, крім особи Загуменного, «слідство більше нічого не встановило». Також він вказав на те, що прокурор не ставить під сумнів, що Загуменний дійсно відвідував міжнародні конференції, під приводом участі в яких виїздив за кордон. А доказом підробки є лист від підприємства, яке «було зареєстровано через рік після оформлення документів і в принципі не могло бути їх автором».

Адвокат додав, що захист вже готує низку клопотань про роз’яснення врученої підозри і її зміну.

Загуменний раніше заперечував, що виїздив за кордон безпідставно. За його словами, всі його відрядження мали службовий характер, а справа проти нього є спробою «персональної дискредитації через послідовну позицію».