Київська влада розглядає алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці

Міська влада Києва обговорює процедуру встановлення мобільних укриттів – про це повідомили голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер міста Віталій Кличко.

При цьому Ткаченко заявив, що міський голова нібито змінив позицію щодо укриттів.

«Краще пізно, ніж жодного разу за попередні майже 4 роки. Мер Кличко змінив свою позицію по мобільних укриттях в момент перед засіданням Ради оборони. Прямо зараз у нас на Раді оборони процедура, як це пришвидшити», – написав голова КМВА в своєму телеграм-каналі.

Кличко натомість стверджує, що укриття стали можливими внаслідок усунення правових перешкод:

«Нарешті, наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення в столиці».

За словами Кличка, вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні і тепер їх закупівля і облаштування «не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ». Також врегульовано, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування в них було безпечним.

За даними мера, за останні роки столиця спрямувала понад 7 мільярдів гривень на будівництво й облаштування укриттів, майже 2 тисяч укриттів відремонтували. Водночас, стверджує він, районні адміністрації Києва виконали менше третини від запланованих робіт, на які цьогоріч виділили 4 мільярди гривень.





«Мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймні з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості», – додав Кличко.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 2 липня висловився за спорудження мобільних укриттів у столиці попри твердження міської державної адміністрації, що для цього потрібні зміни в законодавстві.



