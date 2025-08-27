Заступниця Кличка звинуватила очільника Деснянської РДА в нападі, він відповів

У Деснянській районній державній адміністрації Києва стався конфлікт між головою РДА Максимом Бахматовим і заступницею голови Київської міської державної адміністрації Ганною Старостенко – про це сама Старостенко заявила 27 серпня на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Старостенко, вона взяла участь у квартальному звіті Бахматова про роботу райдержадміністрації на його запрошення.

«У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи – фізичне насилля!!! мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу», – заявила вона.

Старостенко додала, що такі дії можуть кваліфікуватися як, зокрема, перешкоджання законній діяльності депутата місцевої ради. Вона закликала голову Київської міської військової адміністрації та президента Володимира Зеленського відреагувати на інцидент.

Бахматов оприлюднив на своїй сторінці відео, в якому заявив, що Старостенко під час презентації нібито почала «провокувати конфлікт».

«На презентації почала викриватися інформація про неефективність, корупцію цієї заступниці. Їй стало так неприємно за це, що вона полізла на сцену, намагалася вирвати мкрофон і на очах 300 представників громади почала бійку», – сказав він.

Очільник РДА додав, що на місці події з’явилася поліція, і заперечив, що до посадовиці застосовували силу.

Голова КМДА Віталій Кличко назвав інцидент нападом на Старостенко і «проявом вседозволеності та протиправних дій» голови Деснянської РДА.

«Сподіваюсь, що в Офісі Президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці – кваліфікують дії цього посадовця», – додав він.

Поліція Києва наразі не реагувала на ситуацію публічно.

Бахматов, який раніше працював радником міського голови Києва, у 2020 році заявив про тимчасове припинення роботи в Київській міській державній адміністрації. У травні 2025 року Зеленський призначив його головою Деснянської РДА.