КМДА: у Києві через атаки РФ цього року сильно пошкоджені 49 багатоповерхівок

У Києві до переліку найбільш пошкоджених багатоквартирних житлових будинків, із яких частині мешканців довелося відселитися, увійшли 88 об’єктів, із них 49 – у цьому році. Про це повідомляють у департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Тобто, як зауважують в департаменті, кількість суттєво пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі, якщо порівняти з минулими роками повномасштабної війни.

Загалом, за даними КМДА, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві зазнали пошкоджень різного ступеня 3 129 будівель і споруд, зокрема 2 134 багатоквартирні житлові будинки, із них у 2025 році – 957.

Вже відновили 25 сильно пошкоджених будинків, ще на 7 об’єктах тривають роботи, повідомляє місцева влада.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



