У Києві впав російський БПЛА, без детонації – місцева влада

У Солом’янському районі Києва після роботи протиповітряної оборони впав російський безпілотник, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За попередніми даними, дрон впав у Соломʼянському районі, займання немає. На місце виїхали екстрені служби.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що по безпілотнику відпрацювали підрозділи ППО:

«Ворожий засіб ураження впав в Соломʼянському районі без детонації. На місці працюють фахівці. Попередньо інформація про постраждалих не надходила».

Раніше в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БПЛА. Згодом у столиці було чути роботу ППО.

Протягом ночі на 23 серпня, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 36 російських безпілотників із 49.