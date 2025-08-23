У Києві впав російський БПЛА, без детонації – місцева влада

У Солом’янському районі Києва після роботи протиповітряної оборони впав російський безпілотник, повідомив міський голова Віталій Кличко.
За попередніми даними, дрон впав у Соломʼянському районі, займання немає. На місце виїхали екстрені служби.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що по безпілотнику відпрацювали підрозділи ППО:
«Ворожий засіб ураження впав в Соломʼянському районі без детонації. На місці працюють фахівці. Попередньо інформація про постраждалих не надходила».
Раніше в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БПЛА. Згодом у столиці було чути роботу ППО.
Протягом ночі на 23 серпня, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила 36 російських безпілотників із 49.
