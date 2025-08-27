Ольга Стефанішина стала послом України у США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увечері 27 серпня повідомив про призначення колишньої віцепрем’єрки українського уряду Ольги Стефанішиної новим послом України в Сполучених Штатах Америки.

«Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», – наголосив глава держави, нагадавши, що йдеться як про постачання американської зброї для України, так і «про сучасні дрони для Сполучених Штатів».

Зеленський подякував Оксані Маркаровій, яка «представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни», назвавши її роботу «дуже складною місією».

Про заміну Оксани Маркарової як посла України у США йшлося від початку каденції чинного американського президента. В Республіканській партії були незадоволені роллю Маркарової під час виборчої кампанії у США.

Наприкінці вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який представляє Республіканську партію, вимагав звільнити Маркарову. Це сталося після того, як вона організувала для президента України Володимира Зеленського візит на американський завод із виробництва боєприпасів у штаті Пенсильванія. Під час того візиту були присутні лише демократи.



